إصابات كورونا فى لبنان تتجاوز 122 ألفًا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الإجمالي في لبنان، 122 ألفًا، فيما قارب عدد الوفيات الألف، في وقت تشهد البلاد تشديدًا للقيود المفروضة بهدف احتواء حدة تفشي الجائحة.وأعلنت ​​وزارة الصحة​ اللبنانية​ في تقريرها اليومي، تسجيل 1859 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​​ خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 122159، بالإضافة إلى تسجيل 24 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي للوفيات ​إلى 974.وذكرت الوزارة أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 916، من بينها 341 في العناية المركزة، لافتة إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 73021.من جهة أخرى، ذكرت قوى الأمن الداخلي أنها سطرت 31804 محاضر ضبط بحق مخالفي قانون التعبئة العامة الصادر عن وزارة الداخلية لمنع انتشار فيروس كورونا.