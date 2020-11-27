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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا فى لبنان تتجاوز 122 ألفًا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:29 ص
كورونا فى لبنان
كورونا فى لبنان
وكالات
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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الإجمالي في لبنان، 122 ألفًا، فيما قارب عدد الوفيات الألف، في وقت تشهد البلاد تشديدًا للقيود المفروضة بهدف احتواء حدة تفشي الجائحة.

وأعلنت ​​وزارة الصحة​ اللبنانية​ في تقريرها اليومي، تسجيل 1859 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​​ خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 122159، بالإضافة إلى تسجيل 24 حالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي للوفيات ​إلى 974.

وذكرت الوزارة أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 916، من بينها 341 في العناية المركزة، لافتة إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 73021.

من جهة أخرى، ذكرت قوى الأمن الداخلي أنها سطرت 31804 محاضر ضبط بحق مخالفي قانون التعبئة العامة الصادر عن وزارة الداخلية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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