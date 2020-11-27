محكمة أمريكة تحظر فرض قيود على دور العبادة بسبب كورونا

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بمنع ولاية نيويورك من فرض قيود على بيوت العبادة بسبب فيروس كورونا، في حكم من المرجح أن يعتبره المحافظون انتصارا للحريات الدينية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت المحكمة إن العبادات الدينية لا يجب أن تُعامل بطريقة مختلفة عن التجمعات المدنية، في حكم هو الأول من نوعه منذ أن أعطى تعيين القاضية إيمي كوني باريت في المحكمة الغالبية للمحافظين.وكان حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو قد منع التجمعات لأكثر من 10 اشخاص في أماكن العبادة في "المناطق الحمراء" الأكثر خطرا على صعيد الإصابات.وكانت المحكمة تنظر في شكاوى تقدمت بها كنيسة كاثوليكية وكنيسين يهوديين ادعوا بأنه قد تم استهدافهم بهذه القيود المخصصة للحد من انتشار الفيروس في نيويورك.وصوّت خمسة قضاة في المحكمة مقابل أربعة بأن هذه الإجراءات تنتهك التعديل الأول الذي يضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية.وكانت المحكمة قد أصدرت أحكامًا معاكسة في السابق أيدت فيها هذه إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في كاليفورنيا ونيفادا.ويشير هذا التحول في المحكمة العليا الى الغالبية المحافظة الجديدة بعد وفاة القاضية الليبرالية روث بادر جينسبرج في سبتمبر وتراجع عدد القضاة الليبراليين الى ثلاثة.وأشارت المحكمة في قرارها إلى أنه "حتى مع حدوث جائحة، لا يمكن وضع الدستور جانبا الدستور ونسيانه".وتابعت: "منع العديد من الاشخاص من ممارسة العبادات الدينية يصيب قلب التعديل الاول الذي يضمن الحرية الدينية".ومع ذلك، لن يكون للحكم تأثير فوري لأن الولاية سبق وان خففت القيود في بروكلين بسبب انخفاض معدلات الفحوص الإيجابية هناك، بحسب ما قال كومو الخميس.