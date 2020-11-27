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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تسجل 77 وفاة جديدة بكورونا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:53 ص
كورونا في موسكو
كورونا في موسكو
وكالات
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أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في موسكو، أن العاصمة الروسية سجلت 77 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين بفيروس كورونا في موسكو بلغ 8680 شخصًا.

وارتفع المعدل اليومي للوفيات بكورونا في العاصمة الخميس مقارنة بيوم الأربعاء، حيث تم تسجيل 73 وفاة.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في عموم روسيا تجاوز في 19 نوفمبر حاجز المليوني حالة وبلغ حوالي مليونين و188 ألفا حتى يوم الخميس.

وسجلت موسكو أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في روسيا، بأكثر من 577 ألف حالة منذ بدء انتشار الوباء.

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