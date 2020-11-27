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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مدارس تونس تسجل 25 وفاة و3129 إصابة بكورونا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:49 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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أعلنت وزارة التربية التونسية، أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالوسط المدرسي، بلغ 3129 مصابًا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25 حالة، منذ 15 سبتمبر الماضي.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في المؤسسات التربوية- أنه جرى تسجيل 1441 إصابة بين المدرسين، شفي منهم 1013 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات بين التلاميذ 1318 إصابة، وتماثل 986 تلميذًا للشفاء، إلى جانب 370 إصابة تتوزع بين المشرفين والإداريين والعمال.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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