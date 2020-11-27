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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بيسكوف: الكرملين لم يعلم بنشر وسائل الإعلام تفاصيل المحادثة بين بوتين وماكرون

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:08 ص
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن الرئاسة الروسي (الكرملين) لم تعلم بنشر الصحيفة الفرنسية «شاللينجيس»، لتفاصيل المحادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال بيسكوف: «لا، لم يعلموا في الكرملين»، وفقًا لوكالة أنباء تاس الروسية.

وقد ذكرت صحيفة «شاللينجيس»، نقلًا عن مصدر دبلوماسي، أنه خلال المحادثات الهاتفية في 7 نوفمبر، طلب بوتين من ماكرون مساعدة من فرنسا، لا سيما معهد باستير، لمساعدة روسيا في إنتاج لقاح ضد «كوفيد-19».

يذكر أن المرة الأخيرة التي تحدث فيها بوتين وماكرون عبر الهاتف في 16 نوفمبر، وبحسب الكرملين، ناقش الزعيمان الوضع في ناجورنو كرباخ، وكذلك بعض قضايا التعاون الثنائي، بما في ذلك في مجال المكافحة المشتركة للتهديد الإرهابي.

وفي 7 نوفمبر، بالإضافة إلى هذه القضايا، ناقش الرئيسان - أيضًا - موضوع مكافحة فيروس كورونا.

بعد هذه المحادثة، أعلن الكرملين، أنه جرى الإعراب عن الاهتمام بتعميق التعاون في مكافحة عدوى فيروس كورونا، بما في ذلك إقامة روابط بين الهياكل المتخصصة الروسية ومعهد باستور في تطوير وإنتاج اللقاحات.

وقد وجرى تطوير ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا في روسيا، قد أثبت اثنان منها فعاليتهما، وقد بدأ بالفعل إطلاق إنتاج لقاح مركز «جامالي».

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