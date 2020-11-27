موريتانيا: 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:06 ص
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 42 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 8 آلاف و288 حالة.
وقال مدير المعلومات الاستيراتيجية في وزارة الصحة الموريتانية الدكتور محمد محمود ولد اعل محمود - حسبما نقلت نقلت الاذاعة الموريتانية - إنه جرى تسجيل 6 حالات تعافي، ليرتفع إجمال عدد حالات الشفاء إلى 7 آلاف و652 حالة، بينما استقرت حالات الوفاة عند 171 حالة، حيث لم يجر تسجيل أي وفيات اليوم.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وقال مدير المعلومات الاستيراتيجية في وزارة الصحة الموريتانية الدكتور محمد محمود ولد اعل محمود - حسبما نقلت نقلت الاذاعة الموريتانية - إنه جرى تسجيل 6 حالات تعافي، ليرتفع إجمال عدد حالات الشفاء إلى 7 آلاف و652 حالة، بينما استقرت حالات الوفاة عند 171 حالة، حيث لم يجر تسجيل أي وفيات اليوم.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.