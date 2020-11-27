موريتانيا: 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 42 إصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 8 آلاف و288 حالة.وقال مدير المعلومات الاستيراتيجية في وزارة الصحة الموريتانية الدكتور محمد محمود ولد اعل محمود - حسبما نقلت نقلت الاذاعة الموريتانية - إنه جرى تسجيل 6 حالات تعافي، ليرتفع إجمال عدد حالات الشفاء إلى 7 آلاف و652 حالة، بينما استقرت حالات الوفاة عند 171 حالة، حيث لم يجر تسجيل أي وفيات اليوم.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.