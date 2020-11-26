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مصر

مستشار الرئيس للشئون الصحية يوجه رسالة لمتابعى «قمة القرن»

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:59 م
عوض تاج الدين
عوض تاج الدين
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وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، نصيحة لكل شخص يرغب في مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك، بالمنزل، قائلا "يجب أن يكون بين كل شخص وأخر مسافة كافية، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد، كما أنه لابد من وجود المطهرات اللازمة لاستخدامها من وقت لأخر أثناء المشاهدة".


وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" التى يذاع على قناة mbc مصر، أن اللقاح الحقيقي ضد فيروس كورونا هو وعي المواطنين، لأن الوقاية تقي الشخص من الإصابة لأن اللقاح لا يمنع من الإصابة بنسبة 100%، وهو يعمل فقط على رفع مناعة الشخص ويجعله أكثر قدرة على مواجهة الفيروس.

وقال: "رئيس الجمهورية يتابع بكل دقة وحرص فيروس كورونا وكيفية مواجهته، وهو مهتم للغاية بكل ما يتعلق بإنتاج لقاح فيروس كورونا، وحتى التفاصيل الدقيقة لنوعيات اللقاحات وتأثيرها والدول المنتجة لها، وسمعنا كثيرا عن اللقاحات، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد لقاح متاح للاستخدام خلال الفترة الحالية، وحال إنتاج لقاح، سيتم توفيره تدريجيا لإتاحته لأكبر عدد ممكن من كان العالم حال إتاحته بشكل حقيقي".



وأضاف: "كل اللقاحات عندما يتم إنتاجها، يتم إنتاجها تحت رخصة مؤقتة، بمعنى أن المؤسسات الدوائية في العالم، تمنح الفرصة لاستخدام دواء أو لقاح بعد عدة تجارب عليه قبل اعتماده رسميا، لذلك نرى أنه بعد طرح دواء معين في الأسواق يتم سحبه بعد عدة سنوات بعد رصد آثار جانبية لتلك الأدوية لم تكن موجودة في النشرة الدوائية الملحقة بالدواء، ويتم التحذير منه".

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