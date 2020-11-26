لبنان: نتواصل مع صندوق النقد لإعادة هيكلة الدين ودعم الاقتصاد

أكد وزير المالية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، اليوم الخميس، أن الحكومة على تواصل دائم مع صندوق النقد الدولي وهو ما زال يبدي استعداده لمساعدة لبنان.وأوضح وزير المالية في تصريحات مساء اليوم أن برنامج إعادة هيكلة الدين والقطاع المصرفي صالح للنقاش وأولوية الأوليات ومطلب لصندوق النقد الدولي، وفق قناة "LBCI" اللبنانية.وقال وزني: "كوزير مالية لم ألمس أي اعتراض على الذهاب إلى صندوق النقد الدولي وحتى الآن لم تغير القوى السياسية موقفها عن صندوق النقد".وتابع وزني إنه مع ترشيد الدعم لفترة ثلاثة أو أربعة أشهر ويجب على القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها من خلال تسهيل تشكيل الحكومة لأن الوضع خطير ولا نعرف إلى أين سيصل لبنان.وأوضح وزير المالية اللبناني أنه لم يتابع ملف الدعم عن قرب لأنه مع الدعم المدروس وكانت احتياطات مصرف لبنان تستنزف بهذه الطريقة.