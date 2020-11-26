وكيل «تعليم أسوان» يناقش خطة العمل مع موجهي العموم

عقد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم بقاعة مدرسة التجارة المتقدمة، اجتماعًا موسعًا موجهى عموم (المواد العلمية والعملية) بالتعليم الفنى، بحضور محمد السيد مدير عام التعليم الفنى.بعد ترحيبه بالحضور، أكد وكيل الوزارة على أهمية التزام السادة الموجهين بخطوط السير، والتوقيع بالساعة الفعلية لدخولهم المدرسة سواء بدفتر الأمن أو دفتر الزيارات.بعدها أكد على أهمية أن يكون الموجه نموذج مُضىء للمعلمين، أى مثل أعلى يُقتدى به.وأشار إلى أن مدير عام التعليم الفنى سيقوم بترشيح عدد من الموجهين ليقوموا بتدريب موجهين آخرين على نظام الجدارات عن طريق إدارة التدريب بالتعليم الفنى. والموجه الذى يرغب بالتدريب ولديه أفكار مختلفة ومميزة أن يقدم طلب إلى السيد مدير التعليم الفنى.وتناول الاجتماع أن على الحضور اختيار نموذج من المعلمين الأكفاء، وشرح نقاط التميز لديهم ليكونوا قدوة لباقي زملائهم.وعلى موجهى العموم تصميم نموذج للمتابعة (كلٌا فى تخصصه) يلتزم به الموجهين عند زيارة المدرسة، ويتم تسليم النموذج للسيد مدير عام التعليم الفنى.وبالنسبة لتدريب موجهى العموم على المنصات الإلكترونية وبنك المعرفة، سيتم ذلك عن طريق التنسيق بين إدارة التدريب بالتعليم الفنى والتطوير التكنولوجى.