اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تنعى حافظ أبو سعدة

نعت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ببالغ الحزن، الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والحقوقى البارز، الذي وافته المنية اليوم الخميس بعد رحلة عطاء طويلة تمسك خلالها الفقيد بالقيم والمبادئ الوطنية والإنسانية العليا.وعبر السفير د. احمد ايهاب جمال الدين الأمين العام للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان عن بالغ حزنه لرحيل الدكتور أبو سعدة، مقدمًا عزائه لأسرة الفقيد وللمجلس القومى لحقوق الإنسان وللحركة الحقوقية المصرية، التي فقدت برحيله أحد أبنائها المخلصين.وأضاف جمال الدين أن الفقيد كان من الداعمين البارزين لجهود الدولة المصرية من أجل تعزيز حقوق الإنسان بكافة أبعادها، مثمنًا مواقفه التى انتصر فيها الاستقرار الاجتماعي ودفاعه عن الديمقراطية والعدالة والمساواة، جنبا إلى جنب مع تمسكه الدائم بالوقوف في الصف الوطني وحرصه على إعلاء المصالح العليا لوطنه.