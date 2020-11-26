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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مستشار الرئيس: لقاحات كورونا لن تكون آمنة بنسبة 100%

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:24 م
جريدة الدستور
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إنه مهما ظهر من لقاحات سيظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الخميس، أن مصر بدأت مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وتم عرض هذا الأمر على رئيس الجمهورية.

 

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة: "حتى الآن لا يوجد لقاح متاح فعليا لفيروس كورونا على مستوى العالم، وجميع أنواع لقاحات كورونا لن تكون آمنة بنسبة 100% لأن إنتاجها جاء بشكل عاجل وطارئ".

 

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