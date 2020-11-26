«القوى العاملة» تعلن عن 100 فرصة عمل بشركة تأمين

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر 100 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات التأمين على الحياة بالدقهلية، وذلك للشباب من الجنسين حتى 35 سنة، وبراتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 100 مندوب تسويق، ويشترط في المتقدم لتلك الوظيفة أن يكون حاصل على مؤهل عالي.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 2304893، والتواصل مع المدير المسئول رمضان حسانين، أو التوجه لمقر الشركة في 8 شارع الجيش، برج المحافظة، المنصورة، الدقهلية.