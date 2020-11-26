تعليم أسوان يشدد على ضرورة إزالة العبارات المسيئة من أسوار المدارس

عقد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم، بقاعة مدرسة التجارة المتقدمة، اجتماعًا موسعًا مع مديري مدارس التعليم الفني (صناعي - تجاري - زراعي - فندقي)، بحضور محمد السيد مدير عام التعليم الفني.بدأ اللقاء بترحيب وكيل الوزارة بالحضور، وتأكيده على أن مدير المدرسة هو عصب المدرسة الذى بدونه لن تستقيم الأوضاع، وهو رمانة ميزان العملية التعليمية، لذلك يقع على عاتقه المجهود الكبير في إدارة المدرسة.بعدها شدد على ضرورة التزام المديرين بنظافة مدارسهم سواء (الفناء أو الفصول والمعامل والورش أو دورات المياه) وكذلك تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بما فى ذلك مراعاة التباعد بين الطلاب سواء بطابور الصباح أو الجلوس بالفصول، وتوفير المنظفات والمطهرات اللازمة مع عدم إغفال إرتداء الجميع الكمامات.بعدها أشار قبيصي إلى أهمية تدريب المديرين على استخدام المنصات التعليمية وبنك المعرفة، عن طريق مسئول التدريب بالتعليم الفني على أن تنتهي عملية التدريب بحد أقصى أسبوعين من تاريخه، وعلى مدير المدرسة الإشراف على كل ما يُنشر على الصفحة الرسمية للمدرسة ومراجعة الخبر قبل النشر، وعدم استخدام صفحات المدرسة لأى أغراض شخصية.وأكد وكيل الوزارة على ضرورة إزالة كافة العبارات المسيئة والغير لائقة من أسوار المدارس، واستغلال الأسوار فى العبارات والقيم النبيلة التي تبث روح الولاء والانتماء فى نفوس أبنائنا الطلاب، مُضيفًا أهمية أن يقوم مدير المدرسة بإبراز النقطة المضيئة بمدرسته، لتكريم هذا النموذج، وتعميمه بباقي المدارس.وأشار القبيصى إلى أهمية تكريم المميزين، حيث تعمل المديرية حاليًا على حصر الطلاب والمعلمين الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية لتكريمهم.واختتم وكيل الوزارة اجتماعه بالتنبيه على مديري المدارس ضرورة عدم مخاطبة أى جهات خارجية إلا بعد العرض على الإدارة التعليمية لعدم تخطى التسلسل الوظيفى، متمنيًا للجميع النجاح والتوفيق.