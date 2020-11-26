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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان: مستعدون للتفاوض مع تركيا إذا التزمت بالقانون الدولي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:18 م
نيكوس دندياس
نيكوس دندياس
محمد عمر
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أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الخميس، استعداد بلاده للدخول في محادثات مع تركيا ما دامت ملتزمة بالقانون الدولي، محذرا أنقرة من مغبة أي تحركات في المنطقة.

جاءت تصريحات دندياس بعد إطلاع أحزاب المعارضة على اتفاقية التعاون في مجال الدفاع والسياسة الخارجية الأخيرة، والإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية الموقع بين اليونان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفق صحيفة "إيكاثمريني" اليونانية.

وحذر وزير الخارجية اليوناني تركيا من أنها ستتعرض لعقوبات خلال اجتماع المجلس الأوروبي المقبل في 10-11 ديسمبر، إذا لم توقف سياستها العدوانية بالمنطقة.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ألكسندروس بابايوانو، إنه يتعين على حكومات الاتحاد الأوروبي تبني موقف موحد تجاه دور تركيا المزعزع للاستقرار في المنطقة الأوسع.

وأكد أن المجلس الأوروبي الذي انعقد الشهر الماضي، والذي لم يفرض عقوبات على تركيا، منح أنقرة فرصة للامتثال للقانون الدولي ومع ذلك، أضاعت تركيا هذه الفرصة "لا يمكن لأي تعليقات أخيرة أن تغير الصورة التي تم تطويرها خلال الشهرين الماضيين".

من جانبها، أكدت الخارجية اليونانية أن تركيا أججت التوتر وتركت أوروبا بلا خيارات أخرى سوى فرض العقوبات.

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