ضبط شخص تحرش بقاصر فوثقه الأهالى فى «عمود» بطنطا

تمكن الأهالى بمدينة طنطا فى محافظة الغربية من ضبط أحد المتحرشين أثناء محاولته خدش حياء طفلة عمرها 6 سنوات.وتلقى قسم شرطة ثان طنطا بالغربية بلاغًا من شخصين (حداد وعامل)، مقيمان بدائرة القسم، بضبطهما أحد الأشخاص، وتوثيقه بأحد أعمدة الإنارة خشية من هروبه، دون إحداث إصابات به، لقيامه بالتحرش بنجلة الأول طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات.و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيل الأول والثانى، وحبس المتهم المذكور احتياطيًا على ذمة التحقيق.