الاتحاد الأوروبي يجهز قائمة بالعقوبات الممكن فرضها على تركيا

- عقوبات على الشركات المساهمة في التنقيب

- تعميق الجراح

- سياسة العصا والجزرة

تقود فرنسا حملة ضد تركيا، في إطار فرض عقوبات أوروبية عليها والتي سيكون لها تداعيات كبيرة على اقتصاد أنقرة، خاصة في ظل مواصلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سياسته الاستفزازية في المتوسط.ويعمل الاتحاد الأوروبي حاليًا على تجهيز قائمة بالعقوبات الممكن فرضها على تركيا، من أجل حثها على قصر حفريات التنقيب عن الغاز المثيرة للجدل في نطاق مياهها الإقليمية فقط.يمر الاقتصاد التركي في السنوات الماضية بأسوأ فترة على مر التاريخ، خاصة في ظل العلاقات الدولية المتوترة بينها وبين معظم دول العالم، كما لمح جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى أن العقوبات لن تقتصر على أشخاص، وإنما ستمتد إلى الشركات المساهمة في التنقيب عن الغاز، والمقصود هنا سفن الحفر والبحث التي تعمل لصالح تركيا، حيث سيتم إغلاق الموانئ الأوروبية في وجهها وحرمانها من قطع الغيار، كما قد تفرض عقوبات البنوك الممولة للمؤسسات المشاركة في التنقيب.كما ستشكل العقوبات الأوروبية خطورة كبيرة على الاقتصاد التركي المنهار في الأساس، وستزيد من جراح تداعيات جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.وتوقع مراقبون أن تترك تلك العقوبات في حال تنفيذها، أثارًا مدمرة على الاقتصاد التركي، وتسلك دول أوروبا سياسة العصا والجزرة مع أردوغان، خاصة وأنه لم يستجب لطلب المفاوضات، ومن المتوقع فرض قيود على البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بعمليات التنقيب التركي عن الغاز في المناطق البحرية التابعة لليونان، فضلًا عن فرض عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي.