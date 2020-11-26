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سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في احتفالية جامعة بنها للقضاء على العنف ضد المرأة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:00 م
تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب
إسلام نصير - محمد الشريف
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شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الاحتفالية التي نظمتها جامعة بنها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وذلك بحضور سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، ونشوى الشريف عضو مجلس النواب.

وتأتي احتفالية الجامعة لرفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم من أشكال العنف المتعددة، ودورها الهام في وضع حد للعنف الذي يؤثر على امرأة واحدة من بين كل ثلاث نساء في حياتها اليومية، الأمر الذي يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام.

وفي نهاية الاحتفالية، كرم رئيس الجامعة الدكتور جمال السعيد، سعيد والشريف، تقديرًا لجهودهن في تقديم خبرات ومعارف جديدة لطالبات جامعة بنها.
تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في احتفالية جامعة بنها للقضاء على العنف ضد المرأة
تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في احتفالية جامعة بنها للقضاء على العنف ضد المرأة
تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في احتفالية جامعة بنها للقضاء على العنف ضد المرأة
تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في احتفالية جامعة بنها للقضاء على العنف ضد المرأة
تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في احتفالية جامعة بنها للقضاء على العنف ضد المرأة
تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في احتفالية جامعة بنها للقضاء على العنف ضد المرأة
تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في احتفالية جامعة بنها للقضاء على العنف ضد المرأة
تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في احتفالية جامعة بنها للقضاء على العنف ضد المرأة

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