«الصحة التونسية»: شفاء 67 ألفًا و453 مصابا بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه جرى تسجيل 67 ألفًا و453 حالة شفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس والذي يبلغ 92 ألفًا و475 إصابات.وأوضحت الوزارة - في بيان مساء اليوم الخميس - أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 4 آلاف 418 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 290 حالة، إلى جانب 128 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل 51 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3034 حالة، فيما تم تسجيل 1168 إصابة جديدة، ترفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 92 ألفًا و475 إصابة.