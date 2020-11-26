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الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القبض على 226 شخصا تورطوا في 158 قضية بالسعودية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:53 م
السلطات السعودية
السلطات السعودية
وكالات
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أعلنت السلطات السعودية مساء، اليوم الخميس، القبض على 226 مواطنًا سعوديا ومقيمًا أجنبيا، تورطوا في 158 قضية جنائية، خلال الفترة الماضية إحداها تورط فيها ضباط وموظفون مدنيون وتتعلق بتلقي رشاوي وغسل أموال بـ 1.2 مليار ريال.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية"واس" مساء اليوم الخميس، عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قوله إن "القضية الأولى تورط فيها بعض الضباط والموظفين المدنيين العاملين بوزارة الدفاع بالاشتراك مع آخرين بتعاملات مالية مشبوهة، وارتكابهم جرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير، والتفريط بالمال العام، وغسل الأموال، لتحقيق مكتسبات مالية غير مشروعة بلغت اكثز من 2ر1 مليار ريال".

وأوضح البيان أنه جارٍ العمل حاليًا على استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

وذكر البيان إن القضية الثانية جاءت في حصول مدير إدارة الجودة بأمانة إحدى المناطق على مبلغ مالي (رشوة) قدرها أكثر من 23 مليون ريال مقابل ترسية عددٍ من المشاريع لصالح رجل أعمال (مقاول لدى الأمانة) بمبلغ إجمالي قدره 170 مليون ريال.

وشدد البيان على أن الهيئة تؤكد أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة.

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