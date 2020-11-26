رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعثة «النقد الدولي» تبحث مع السلطات الجزائرية الوضع الصحي والأزمة النفطية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:52 م
وزير المالية الجزائري
وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن
وكالات
طباعة
التقت بعثة من صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، في ختام مهمة قامت بها على مدى أسبوعين في هذا البلد المهدد بأزمة مالية خطيرة جراء تفشي وباء كوفيد-19 وهبوط أسعار المحروقات، على ما أفاد مصدر رسمي الخميس.

وأعلنت وزارة المالية في بيان أن وفد صندوق النقد الدولي قام بمهمة "افتراضية" في الجزائر من 9 الى 23 نوفمبر، بهدف "تحيين اطار الاقتصاد الكلي ومناقشة الأفاق والأولويات بالنسبة للجزائر".

وستشهد الجزائر بحسب توقعات صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 5،2% في 2020، وعجزا في الميزانية هو من الأعلى في المنطقة بسبب انهيار أسعار المحروقات بالتزامن مع تداعيات الأزمة الصحية.

وتبقى القوة الاقتصادية الرابعة في القارة الإفريقية عرضة لتقلبات أسعار النفط بفعل تبعيتها للعائدات النفطية التي تمثل أكثر من 90% من عائداتها الخارجية.

وبحث بن عبد الرحمن مع مسؤولي صندوق النقد الدولي خلال لقائهما عبر الفيديو "مخلفات وباء كوفيد-19 على مجال الاقتصاد الكلي والمالي".

وكان الوزير قدر في يوليو حجم خسائر الشركات العامة جراء أزمة كوفيد-19 بحوالى مليار يورو.

كما عرض بن عبد الرحمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي تهدف أحكامه بحسبه إلى "التصدي لانعكاسات هذا الوباء وإرساء قواعد لمخطط انعاش لمرحلة ما بعد كوفيد-19".

وبحث الطرفان كذلك "الوسائل التي يتوجب اعتمادها من اجل احتواء العجز في الميزانية وتحفيز النمو وترقية تنويع الاقتصاد الوطني".

وتتوقع الحكومة في قانون المالية 2021 عجزا هائلا يقارب 2700 مليار دينار (17،6 مليار يورو)، ما يمثل حوالى 14% من إجمالي الناتج الداخلي، بالمقارنة مع 2380 مليار دينار عام 2020.

ورأى الخبير الاقتصادي محفوظ كوابي مؤخرا في مقابلة أجرتها معه صحيفة الوطن الفرنكوفونية أن البلاد استنفدت كل الاحتمالات المتاحة لتمويل العجز بما في ذلك إصدار المال، معتبرا أن اللجوء إلى التمويل الخارجية سيكون "محتوما بعد 18 شهرا".

غير أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استبعد بشكل قاطع باسم "السيادة الوطنية" في مطلع مايو اقتراض أموال من صندوق النقد الدولي وهيئات مالية دولية.

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفى بيع منطقة مثلث ماسبيرو لمستثمر أجنبى

نجل «سيدة الإسكندرية» التي ماتت حرقًا: «حق أمي هيرجع»

تعرض لأول مرة.. صور للرئيس السيسي وقرينته في مرحلة الشباب

لأول مرة.. قرينة السيسي تكشف تفاصيل لقائهما الأول

الصور

image description

صناع الأغنية في عزاء الموسيقار طارق عاكف

image description

محافظ دمياط تتابع شفط تجمعات مياه الأمطار

image description

محافظ دمياط تترأس لجنة اختيار القيادات

image description

وحدة «تطوير المشروعات» تصل جامعة أسيوط لتسليم مشروعات بـ5 مليون

image description

إصابة 10 إثر حادث تصادم سيارتين في أسيوط

الأكثر قراءة

نجل «سيدة الإسكندرية» التي ماتت حرقًا: «حق أمي هيرجع»

لأول مرة.. قرينة السيسي تكشف تفاصيل لقائهما الأول

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

أمطار رعدية وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

إنفوجراف

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

استطلاع: 75% من الألمان يعتزمون تقييد مخالطتهم في عيد الميلاد

اشتباكات بين الشرطة الأرجنتينية ومشيعي مارادونا قبل مراسم دفنه

ولادة نادرة لشمبانزي في محمية طبيعية بغينيا

استطلاع: العاملون من المنزل في ألمانيا يستخدمون أجهزتهم الشخصية للعمل

أيام زمان

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

«الستات قالولي إنت أحلى».. توفيق الحكيم يفتح خبيئة أسراره لـ سمير صبري

مقالات الرأي
مدحت بشاى
دراما الحنين إلى الماضى
د. محمد عفيفي
مختار.. الفن والوطنية المصرية
جمال طه
تاريخ من العداء لمصر فى قلب حوض النيل
ماجد حبته
ما وراء الإعراب عن القلق
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضاري»: نسعى لتوثيق عناصر الفن الإسلامي

«حماد»: فكرة النفي عند «ماركيوز» أوسع من المفاهيم المرتبطة بحركات التمرد

«عبد الحميد»: كتاب حسن حماد يجمع بين الاهتمام الفلسفي والجمالي

بدء مناقشة «هربرت ماركيوز.. فيلسوف النفي والتحرر» بمؤسسة بتانة