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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

علي الحجار: ألبومي الجديد مكون من 14 أغنية وسيصدر خلال أسابيع

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:01 م
علي الحجار
علي الحجار
دعاء عبد المقصود
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أعلن المطرب الكبير علي الحجار طرح ألبومه الجديد خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أنه يضم 14 أغنية 7 منها تم نشرها بالفعل، بينما البقية تنشر لأول مرة.

وفي بث مباشر عبر صفحته الرسمية، بدأه الفنان علي الحجار بغناء «عارفة» من كلمات بهاء جاهين وألحان عمر خيرت.

وردًا على سؤال إحدى المتابعات بشأن تجربته الفنية، قال الحجار إنه يعشق السينما وتقريبا «وُلِد في السينما»، مضيفًا: «أسرتي كلها بتحب الفن، والدي الفنان إبراهيم الحجار ووالدتي وأخوالي، وكان لنا موعد مقدس للحضور السينما».

واعتبر الحجار أن الغناء هو الموهبة الأولى بالنسبة له، لكن ذلك لا يعني نسيانه حلم التمثيل: «كنت سأشارك في الجزء الثاني من مسلسل حدائق الشيطان، وكنت سأقدم دور رئيس عصابة، لكن تم تأجيله لظروف إنتاجية».

وأشار إلى تقديمه 33 مسرحية معظمها من الطراز الكوميدي مثل: رصاصة في القلب الذي شارك فيها الفنانة أنغام وسامي مغاوري وأحمد رزق، متابعًا: «رغم وجود سامي مغاوري وأحمد رزق، لكن أنا وأنغام كنا بنموت الناس من الضحك»، وأنهى تصريحاته قائلًا: «إذا جاء لي دور مناسب حتمًا سأقدمه».

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