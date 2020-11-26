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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ الغربية يتابع شفط تراكمات مياه الأمطار

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:47 م
شفط تراكمات مياه
شفط تراكمات مياه الأمطار
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، بجولة تفقدية ثالثة بشوارع مدينة طنطا وقرى الرجدية وشبشير الحصة وشبرا النملة لمتابعة كسح مياه الأمطار من الأنفاق والشوارع والميادين والطرق الرئيسية، حيث تابع انتهاء أعمال رفع المياه من أنفاق المحطة، الخادم والقرشي، وكذلك أسفل كباري المعرض، المحطة، سيجر.

وخلال الجولة تفقد المحافظ شوارع النحاس المحطة، ستوتة، سيجر، النحاس، البحر، أحمد ماهر، المديرية، عمر زعفان السكة الجديدة، ميدان الساعة، البورصة، الإستاد، واختتمت الجولة بطنطا بشارع الجلاء حيث وجه المحافظ الشكر للعمال على مجهودهم طوال اليوم في شفط المياه، مطالبًا بسرعة الانتهاء من الشوارع الفرعية.

تابع المحافظ جولته متفقدًا الطريق السريع بقرى الرجدية، شبشير الحصة، محلة روح، محلة مرحوم، شبرا النملة، حيث وجه الشكر لعمال مركز ومدينة طنطا على مجهودهم منذ الصباح.

يُذكَر أن محافظ الغربية قد أعلن صباح اليوم رفع درجة الاستعداد القصوى، وكلَّف نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير المساعد بالمرور على جميع المراكز والمدن ورفع التقارير ساعة بساعة لغرفة العمليات، كما كلف جميع رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية ونوابهم بالتواجد المستمر في الشارع على مدار ٢٤ ساعة، مع الدفع بجميع الفرق والمعدات التابعة للأحياء والمدن والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

رافق المحافظ في جولته الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا والمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا.
محافظ الغربية يتابع شفط تراكمات مياه الأمطار
محافظ الغربية يتابع شفط تراكمات مياه الأمطار
محافظ الغربية يتابع شفط تراكمات مياه الأمطار
محافظ الغربية يتابع شفط تراكمات مياه الأمطار

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