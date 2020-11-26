سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية ليلًا

شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ.وتعرضت محافظة الإسكندرية أمس الأربعاء لأمطار رعدية غزيرة أسفرت عن غرق العديد من الشوارع الرئيسية والداخلية، كما تسببت الأمطار الغزيرة لسقوط عقارين، وأجزاء من عقارين آخرين وتهشم 3 سيارات.ودفعت شركة الصرف الصحي بسيارات لشفط وكسح مياه الأمطار من الأماكن الساخنة التي تتعرض للغرق خلال أيام الأمطار التي تجتاح المحافظة.