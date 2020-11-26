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الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية ليلًا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:32 م
سقوط أمطار متوسطة
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية
هبه عويضه
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شهدت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أنحاء متفرقة، بالتزامن مع موجة الطقس السيئ.

وتعرضت محافظة الإسكندرية أمس الأربعاء لأمطار رعدية غزيرة أسفرت عن غرق العديد من الشوارع الرئيسية والداخلية، كما تسببت الأمطار الغزيرة لسقوط عقارين، وأجزاء من عقارين آخرين وتهشم 3 سيارات.

ودفعت شركة الصرف الصحي بسيارات لشفط وكسح مياه الأمطار من الأماكن الساخنة التي تتعرض للغرق خلال أيام الأمطار التي تجتاح المحافظة.
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية ليلًا
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية ليلًا
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية ليلًا
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية ليلًا
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية ليلًا
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية ليلًا
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية ليلًا
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية ليلًا
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية ليلًا
سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية ليلًا

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