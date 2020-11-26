انتصار السيسي عن الرئيس: «بشكر ربنا عليه» (فيديو)

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الرئيس السيسي يجمع بين أشياء كثيرة مع بعضها، فكان يجمع بين الشدة والحنية، فلو حكى له أحد قصة فيها موقف إنساني قد ترى دموعه تسقط.





وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، على قناة "DMC": "كان سيادة الرئيس يحب والدته جدًا وهي تحبه جدًا، وبسبب ظروف عمله بأنه غير متواجد، فكان حنانها له بشكل زائد، مما جعلهم مرتبطين للغاية ببعض، حتى إنه أخد كل الحاجات الجميلة من والدته".





وعن كلمتها له في ختام حديثها قالت: "بشكر ربنا عليه وإنه شغله الشاغل بلده وناس بلده، ويسعده إن الأمور ماشية كويس في كل شيء، وعندنا نقول له الناس فرحانة بالإنجازات يقول أنا لسه معملتش حاجة".





وعن معايدتها له في عيد ميلاده قالة قرينة الرئيس: "بتمنى إن ربنا يوفقه دايما ويعمل كل اللي بيتمناه، ويعمل كل أمنياته لبلدنا وشبابنا وشاباتنا، وكل سنة وهو طيب والناس كلها بخير وطيبة".