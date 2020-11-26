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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لإنقاذ اقتصاده المفلس.. حجم الأموال التي نهبها أردوغان من قطر؟

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:47 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
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وصل تميم بن حمد، أمير قطر، الخميس، إلى تركيا للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لدعمه بالأموال في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تعصف بحكمه، وهذه ليست المرة الأولى التي يستدعي فيها أردوغان أميره المدلل، في محاولة لانتشاله من أزمته.

"الدستور" ترصد أبرز الأموال والصفقات التي حصل عليها أردوغان من تميم لإنقاذ اقتصاده المفلس:-

- 300 مليون دولار

أعلن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني عن أنه سيضخ 300 مليون دولار في السوق التركية، في محاولة منه لانتشال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه بلاده.

كان الرئيس التركي قد استقبل اليوم أمير قطر في العاصمة التركية أنقرة؛ للمشاركة في الاجتماع السادس للجنة الاستراتيجية العليا بين قطر وتركيا.

- 15 مليار دولار

أغسطس 2018، وفي محاولة عاجلة من نظام الحمدين لإنقاذ أول وأهم حلفائه ضد العرب، عقب الأزمة القطرية، أعلن تميم، توجيه حزمة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والودائع بما يقارب 55 مليار ريال قطري - 15 مليار دولار أمريكي - دعمًا للاقتصاد التركي.

- 7 مليارات دولار

أعلن مركز قطر للعمال في ديسمبر 2019، عن إطلاق قطر استثمارات جديدة في تركيا، بقيمة 7 مليارات دولار، ستتركز في مجالي العقارات والصيرفة.

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