3 صور للرئيس السيسي وسط عائلته تراها لأول مرة

عرض برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، صورا شخصية للرئيس عبد الفتاح السيسي مع أسرته، عُرضت لأول مرة على شاشة "dmc".كما كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أسرار كثيرة عن حياتها وحياة الرئيس الشخصية، متحدثة عن الجانب الإنساني من حياة الرئيس.