3 صور للرئيس السيسي وسط عائلته تراها لأول مرة
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:33 م
سمر عبداللهطباعة
عرض برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، صورا شخصية للرئيس عبد الفتاح السيسي مع أسرته، عُرضت لأول مرة على شاشة "dmc".
كما كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أسرار كثيرة عن حياتها وحياة الرئيس الشخصية، متحدثة عن الجانب الإنساني من حياة الرئيس.
كما كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أسرار كثيرة عن حياتها وحياة الرئيس الشخصية، متحدثة عن الجانب الإنساني من حياة الرئيس.
3 صور للرئيس السيسي وسط عائلته تراها لأول مرة
3 صور للرئيس السيسي وسط عائلته تراها لأول مرة
3 صور للرئيس السيسي وسط عائلته تراها لأول مرة
3 صور للرئيس السيسي وسط عائلته تراها لأول مرة
3 صور للرئيس السيسي وسط عائلته تراها لأول مرة
3 صور للرئيس السيسي وسط عائلته تراها لأول مرة