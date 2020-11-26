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الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء البريطاني يعين مستشارًا جديدًا له بعد استقالة كامينجز

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:34 م
جونسون
جونسون
وكالات
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عيّن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، موظفا سابقا في وزارة الخزانة في منصب كبير موظفي داونينج ستريت بعد الاستقالة المثيرة للجدل لمستشاره الأول ومهندس استفتاء بريكست دومينيك كامينجز.

ويتسلم دان روزنفيلد مهمته رسميا في مكتب رئيس الوزراء في الأول من يناير، وفق بيان لمكتب جونسون، مع انتهاء الفترة الانتقالية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومنذ عام 2016، كان روزنفيلد رئيس القسم الدولي في "هاكليوت"، وهي مؤسسة للاستشارات الاستراتيجية مقرها لندن أسسها عملاء سابقون في وكالة الاستخبارات البريطانية "أم آي 6".

وتذكر "هاكليوت" على حسابها في موقع "لينكدان" أن "العدائية والغطرسة ببساطة أمران لا يمكن تحملهما" في المؤسسة.

واستقال كامينجز من عمله مستشارا أول لجونسون وبالتالي من منصب كبير موظفي داونينج ستريت هذا الشهر بعد صراعات على السلطة بين مساعدي رئيس الوزراء.

وسرت تكهنات بأن جونسون سيختار سياسيا كبيرا مثل وزير المالية السابق ساجد جافيد لهذا المنصب.

لكن بدلا من ذلك فضل جونسون خوض غمار التجربة مع شخص يعمل بعيدا عن الأضواء وفي الكواليس، ما يشير الى ميله نحو أسلوب توافقي بعد كامينجز.

وقبل انضمامه إلى هاكليوت، عمل روزنفيلد مديرا إداريا في بنك أوف أمريكا بعد قضائه 11 عاما في وزارة الخزانة البريطانية، بينها أربعة أعوام مساعدا لوزير المالية.

وهو أيضا رئيس منظمة الإغاثة اليهودية العالمية، وهي مؤسسة خيرية للجالية اليهودية في بريطانيا.

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