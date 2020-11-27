تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 27-11-2020 فى مصر
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 08:02 ص
يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجة الحرارة قبل الخروج من المنزل، لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.
حالة الطقس اليوم فى مصر
ويشهد نهار اليوم الجمعة طقسًا لطيفًا على القاهرة والوجه البحري، ومائلًا للبرودة على السواحل الغربية، ولطيفًا على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع رياح معتدلة بكافة الأنحاء.
حالة الطقس اليوم وتفاصيل درجات الحرارة
وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الجمعة 27-11-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس على مستوى محافظات مصر.
حالة الطقس اليوم فى مصر
ويشهد نهار اليوم الجمعة طقسًا لطيفًا على القاهرة والوجه البحري، ومائلًا للبرودة على السواحل الغربية، ولطيفًا على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع رياح معتدلة بكافة الأنحاء.
ويسود ليل غد طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للبرودة على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري، ورعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد- العريش- رفح).
وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من الوجه البحري، ورعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من (بورسعيد- العريش- رفح).
ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وأن يترواح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 متر ومترين والرياح السطحية شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 متر ومترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 20 14
الاسكندرية 19 16
تصل الحرارة في وادى النطرون 20 15
طنطا 20 13
تصل الحرارة في شبين الكوم 20 14
دمنهور 19 15
تصل الحرارة في بلطيم 20 14
مطروح 19 14
تصل الحرارة في السلوم 18 14
سيوة 18 10
تصل الحرارة في بورسعيد 20 15
دمياط 20 16
تصل الحرارة في الزقازيق 21 14
المنصورة 20 14
تصل الحرارة في الاسماعيلية 22 14
السويس 22 14
تصل الحرارة في العريش 20 13
رفح 20 13
تصل الحرارة في راس سدر 21 15
نخل 20 08
تصل الحرارة في نويبع 25 18
طابا 21 14
تصل الحرارة في كاترين 18 08
الطور 24 15
تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 18
الغردقة 25 18
تصل الحرارة في مرسى علم 22 12
الفيوم 22 11
تصل الحرارة في بنى سويف 22 11
المنيا 23 10
تصل الحرارة في اسيوط 23 10
سوهاج 24 11
تصل الحرارة في قنا 24 12
الاقصر 25 12
تصل الحرارة في اسوان 25 12
ادفو 25 11
تصل الحرارة في ابوسمبل 26 11
الوادى الجديد 24 18
تصل الحرارة في شلاتين 27 17
ابورماد 27 18
تصل الحرارة في حلايب 25 19
راس حدربه 25 18
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
درجات الحرارة اليوم فى جميع المحافظات
العظمى الصغرى
تصل الحرارة في القاهرة 20 14
الاسكندرية 19 16
تصل الحرارة في وادى النطرون 20 15
طنطا 20 13
تصل الحرارة في شبين الكوم 20 14
دمنهور 19 15
تصل الحرارة في بلطيم 20 14
مطروح 19 14
تصل الحرارة في السلوم 18 14
سيوة 18 10
تصل الحرارة في بورسعيد 20 15
دمياط 20 16
تصل الحرارة في الزقازيق 21 14
المنصورة 20 14
تصل الحرارة في الاسماعيلية 22 14
السويس 22 14
تصل الحرارة في العريش 20 13
رفح 20 13
تصل الحرارة في راس سدر 21 15
نخل 20 08
تصل الحرارة في نويبع 25 18
طابا 21 14
تصل الحرارة في كاترين 18 08
الطور 24 15
تصل الحرارة في شرم الشيخ 25 18
الغردقة 25 18
تصل الحرارة في مرسى علم 22 12
الفيوم 22 11
تصل الحرارة في بنى سويف 22 11
المنيا 23 10
تصل الحرارة في اسيوط 23 10
سوهاج 24 11
تصل الحرارة في قنا 24 12
الاقصر 25 12
تصل الحرارة في اسوان 25 12
ادفو 25 11
تصل الحرارة في ابوسمبل 26 11
الوادى الجديد 24 18
تصل الحرارة في شلاتين 27 17
ابورماد 27 18
تصل الحرارة في حلايب 25 19
راس حدربه 25 18