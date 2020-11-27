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الجمعة 27 نوفمبر 2020 الموافق 12 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 27-11-2020

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 07:35 ص
الدولار
الدولار
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تنشر «الدستور» سعر الدولار اليوم في مصر، والذي شهد استقرارًا، اليوم الجمعة 27-11-2020، أمام الجنيه بالبنوك المصرية.

وتباين سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 27-11-2020، ما بين الاستقرار والارتفاع فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث استقر سعره فى البنك الأهلى المصرى عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.


سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 27-11-2020


وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، خسر متوسط سعر العملة الأمريكية نحو 5.92 قرش منذ بداية نوفمبر الحالي.

وعالميًا تراجع الدولار اليوم، إذ دفعت بيانات اقتصادية أمريكية سلبية والتفاؤل بشأن لقاحات فيروس كورونا المستثمرين إلى الإقبال على العملات الأكثر مخاطرة المرتبطة بالسلع الأولية العالمية والأسواق الناشئة.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من شهرين مقابل الدولار، فيما يترقب المستثمرون تفاصيل المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

وسجل الدولار 1.1926 مقابل اليورو مقتربا من أقل مستوى في أكثر من أسبوعين.

وجرى تداول الإسترليني مقابل 1.3387 دولار، وهو ما يقترب من أعلى مستوى منذ الثاني من سبتمبر، وسجل الإسترليني 89.06 مقابل اليورو.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار مقابل الين الياباني وجرى تداوله عند 104.31 ين.

واقترب مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات من أدنى مستوى في أكثر من شهرين.

أما على المستوى المحلي، ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري فإن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 39.22 مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر 2020 مقارنة بـ38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر السابق له، بارتفاع قدره نحو 790 مليون دولار.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية 


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.61 جنيه للشراء
15.71 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.60 جنيه للشراء
15.70 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر
15.59 جنيه للشراء.
15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عوده
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.60 جنيه للشراء.
15.70 جنيه للبيع.

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