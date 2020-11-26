قرينة الرئيس: الشباب المصري يبدع في كل المجالات.. وأحرص على الالتقاء بهم

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كان هناك إقبال كبير على معرض الصناعات اليدوية والبسيطة، موضحة أن المعرض شهد إقبالا كبيرا جدا خلال الفترة الماضية.





وأضافت خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس، خلال لقاء خاص على فضائية dmc، أنها تحب اقتناء المفارش والرسومات والأطباق المميزة خاصة خلال شهر رمضان الكريم.





وتابعت أن الشباب المصري يبدع ويبتكر في كل المجالات، وهي تفضل دائما الالتقاء بهم ودعمهم، والاطلاع على آخر التطورات وأحدث ما يقدمونه.