قرينة الرئيس تكشف عن أحلامه التي تحققت بعد الرئاسة.. وأكثر اللحظات التي تُبكيها

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه كان خلال فترة خطبتهما ينتقد السلبيات خاصة الإسكان والعشوائيات.





وأضافت خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc": "كنت أقول له أنت نفسك تعمل بيت وتجمعهم كلهم فيه، ليرد بقوله ابني لهم منطقة سكنية وهو الحلم الذي حققه بعد الرئاسة"، مشيرة إلى أنها كانت تقول له من كثرة حماسة "ربنا هيديك ثواب علشان بتفكر كدا".





وأكدت خلال الحلقة أنهما يعيشان حياتهما بشكل عادي جدًا وتحرص دائمًا على الوقوف إلى جانبه خلال ارتدائه لملابسه كأي زوجة، كما أنهم يحافظون على أداء الطقوس الرمضانية كاملة لأنها عادات متوارثة.