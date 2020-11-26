رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

توقعات واسعة بتأجيل زيادة إنتاج دول أوبك بلس من النفط

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:08 م
النفط
النفط
وكالات
طباعة
توقع المحللون وشركات تكرير وتجارة النفط تأجيل دول تجمع "أوبك بلس" تطبيق قرار زيادة إنتاجها النفطي لمدة ثلاثة أشهر وعدم تطبيقه في الموعد المقرر وهو يناير المقبل.

وبحسب المسح الذي أجرته وكالة بلومبرج للأنباء فإن المتابعين المعنيين بقرارات الدول النفطية الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفائها في تجمع "أوبك بلس" يتوقعون تأجيل تطبيق قرار زيادة الإنتاج بمقدار 9ر1 مليون برميل يوميا خلال اجتماعها في الأسبوع المقبل.

وأشارت بلومبرج إلى أن جميع المحللين والمسؤولين الذين شملهم المسح وعددهم 36 شخصا باستثناء اثنين يتوقعون تأجيل زيادة الإنتاج.

وقال 27 شخصا إنهم يتوقعون تأجيل تطبيق قرار زيادة الإنتاج حتى بداية الربع الثاني من العام الحالي.

وفي حين ترتفع أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر، فإن الطلب على الخام في أوائل 2021 يبدو أضعف من أن يمتص الفائض في العرض.

في الوقت نفسه فإن أعضاء رئيسيين في أوبك بلس مثل العراق والإمارات العربية المتحدة أشارت إلى رغبتها في زيادة المبيعات في أقرب وقت ممكن.

وقال هاري تشيليإنجوريان رئيس قسم تحليل أسواق السلع في بنك بي. إن. بي باريبا الفرنسي "تجمع أوبك بلس سيلتزم بمواقفه الاستباقية والتجاوب مع تطورات ظروف السوق وبخاصة ضعف حالة الاقتصاد والطلب على النفط في المدى القصير".

وأضاف أن "التأجيل لمدة ثلاثة أشهر سيسمح بالوصول إلى التوافق بسرعة بدون الكثير من الأخذ والرد من جانب الدول المتحمسة لبدء زيادة إنتاجها مجددا".

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020

الحكومة تنفى بيع منطقة مثلث ماسبيرو لمستثمر أجنبى

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 26-11-2020 فى مصر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع شفط تجمعات مياه الأمطار

image description

محافظ دمياط تترأس لجنة اختيار القيادات

image description

وحدة «تطوير المشروعات» تصل جامعة أسيوط لتسليم مشروعات بـ5 مليون

image description

إصابة 10 إثر حادث تصادم سيارتين في أسيوط

image description

افتتاح موقف «السرفيس» أسفل محور روض الفرج بالوراق

الأكثر قراءة

لأول مرة.. قرينة السيسي تكشف تفاصيل لقائهما الأول

نجل «سيدة الإسكندرية» التي ماتت حرقًا: «حق أمي هيرجع»

أمطار رعدية وبرودة ليلا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

إنفوجراف

image description

الكمامة خيرٌ من العلاج.. يمكنها إنهاء «كورونا» إذا ارتداها 70% من السكان (إنفوجراف)

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

استطلاع: 75% من الألمان يعتزمون تقييد مخالطتهم في عيد الميلاد

اشتباكات بين الشرطة الأرجنتينية ومشيعي مارادونا قبل مراسم دفنه

ولادة نادرة لشمبانزي في محمية طبيعية بغينيا

استطلاع: العاملون من المنزل في ألمانيا يستخدمون أجهزتهم الشخصية للعمل

أيام زمان

«عليك بالقرآن».. كواليس حوار نادر مع البابا شنودة يذاع لأول مرة

قتلت ولم تنتحر وضربة على جمجمتها تكشف السر.. أسرار يرويها سمير صبري لأول مرة عن السندريلا

«تخونوه».. كلمة السر في خلاف ليلى مراد وعبدالحليم حافظ

«الستات قالولي إنت أحلى».. توفيق الحكيم يفتح خبيئة أسراره لـ سمير صبري

مقالات الرأي
مدحت بشاى
دراما الحنين إلى الماضى
د. محمد عفيفي
مختار.. الفن والوطنية المصرية
جمال طه
تاريخ من العداء لمصر فى قلب حوض النيل
ماجد حبته
ما وراء الإعراب عن القلق
المزيد

الثقافة

«عبد الحميد»: كتاب حسن حماد يجمع بين الاهتمام الفلسفي والجمالي

بدء مناقشة «هربرت ماركيوز.. فيلسوف النفي والتحرر» بمؤسسة بتانة

سعيد توفيق: كان يجب على «حماد» استخدام الأسماء كما تنطق في لغتها

انطلاق الأسبوع السادس لمشروع أهل مصر بقصر عابدين