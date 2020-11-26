«السيسي مختلف ووالدته حكيمة».. ماذا قالت السيدة انتصار عن حياتها الشخصية؟

- زوجة الضابط تتحمل المسؤولية

- السيسي يعلم ما يدور داخل البيت

- حسيت بارتياح ناحيته

- والدة السيسي كانت حكيمة

- وصية والدتها لها

«حوار شيق».. هكذا وصف متابعو حوار قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدة انتصار السيسي، مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، كشفت خلاله عن عدد من الأسرار عن حياتها الشخصية.وقالت السيدة انتصار السيسي، في حوارها إن أي زوجة ضابط تتحمل المسؤولية كلها من الألف للياء، حيث تكون أم وأب لأولادها، وذلك خارج عن إرادة زوجها الذي بطبيعة عمله غير متواجد معظم الوقت.وأكدت السيدة انتصار السيسي، أن عدم تواجد الرئيس السيسي في البيت لا يدل أنه لم يكن على دراية بما يحدث، حيث كان يتواصل دائما ويعرف ما يدور داخل البيت، قائلة: "كان بيحب دايما إنه يكون موجود معانا ويبقى عارف كل شيء".وعن حبهما لبعضهما، قالت: "كان بيقولي أنا هاجي الصبح هسلم عليكي قبل ما أروح الكلية، قلت لخالتي، منين هو واثق إنه هيجي يسلم عليا قبل الكلية.. أنا كنت ساعتها مترددة، ولما جه سلم ومشي حسيت بارتياح وإن فيه حاجة اختلفت جوايا، حسيت إنه مختلف"، مؤكدة أن هذه الكلمات لا تقولها لأنها مكررة، بل لأن هذه الصفات فيه.فيما قالت السيدة انتصار السيسي، إن والدة الرئيس كانت سيدة حكيمة جدا، موضحة أنها كانت تسدي لهم نصائح في بيت العائلة التي كانت تقطن بها معهم، بينها أن تحتفظ كل زوجة بأسرار زوجها، وتختار ما تتحدث فيه.وأوضحت أنها عند زواجها، قالت لها والدتها: "أنا مش عايزة أقول لك على حاجة معينة، أنا عارفة إنتي متربية صح طبيعتك ستتآلف مع أي طبيعة في الدنيا، مش هنصحك في حاجة لأن طبيعتهم زينا"، موضحة أن حديث والدتها معها منحها ثقة كبيرة بالنفس قبل الزواج.