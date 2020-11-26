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تقارير ومتابعات

«السيسي مختلف ووالدته حكيمة».. ماذا قالت السيدة انتصار عن حياتها الشخصية؟

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:04 م
السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي
سمر عبدالله
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«حوار شيق».. هكذا وصف متابعو حوار قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، السيدة انتصار السيسي، مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، كشفت خلاله عن عدد من الأسرار عن حياتها الشخصية.

- زوجة الضابط تتحمل المسؤولية
وقالت السيدة انتصار السيسي، في حوارها إن أي زوجة ضابط تتحمل المسؤولية كلها من الألف للياء، حيث تكون أم وأب لأولادها، وذلك خارج عن إرادة زوجها الذي بطبيعة عمله غير متواجد معظم الوقت.

- السيسي يعلم ما يدور داخل البيت
وأكدت السيدة انتصار السيسي، أن عدم تواجد الرئيس السيسي في البيت لا يدل أنه لم يكن على دراية بما يحدث، حيث كان يتواصل دائما ويعرف ما يدور داخل البيت، قائلة: "كان بيحب دايما إنه يكون موجود معانا ويبقى عارف كل شيء".

- حسيت بارتياح ناحيته
وعن حبهما لبعضهما، قالت: "كان بيقولي أنا هاجي الصبح هسلم عليكي قبل ما أروح الكلية، قلت لخالتي، منين هو واثق إنه هيجي يسلم عليا قبل الكلية.. أنا كنت ساعتها مترددة، ولما جه سلم ومشي حسيت بارتياح وإن فيه حاجة اختلفت جوايا، حسيت إنه مختلف"، مؤكدة أن هذه الكلمات لا تقولها لأنها مكررة، بل لأن هذه الصفات فيه.

- والدة السيسي كانت حكيمة
فيما قالت السيدة انتصار السيسي، إن والدة الرئيس كانت سيدة حكيمة جدا، موضحة أنها كانت تسدي لهم نصائح في بيت العائلة التي كانت تقطن بها معهم، بينها أن تحتفظ كل زوجة بأسرار زوجها، وتختار ما تتحدث فيه.

- وصية والدتها لها
وأوضحت أنها عند زواجها، قالت لها والدتها: "أنا مش عايزة أقول لك على حاجة معينة، أنا عارفة إنتي متربية صح طبيعتك ستتآلف مع أي طبيعة في الدنيا، مش هنصحك في حاجة لأن طبيعتهم زينا"، موضحة أن حديث والدتها معها منحها ثقة كبيرة بالنفس قبل الزواج.

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