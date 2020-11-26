انتصار السيسي: الرئيس لم يحزن في زواج ابنتنا الأولى.. «قالي اخترنا صح»

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ابنتها آية في زواجها، توقعت أن يحزن الرئيس السيسي، ولكنه كان على العكس، سعيد جدا بزواجها.





وأضافت، خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، على قناة "DMC": "الرئيس قالي إنها هتعيش حياة سعيدة، وتعمل بيت، وتجيب أولاد، وقال إحنا اخترنا زوجها صح، ونفرح بأولادهم".





وتابعت: "ملك الحفيدة الأولى لينا، وكنت شغوفة إني هشوفها، وحصل حاجة غريبة، أول ما اتولدت وشوفتها قلتلهم أنا شوفتها قبل كده فين مش عارفة، وإحساسي بيها كان قوي جدا.. الأحفاد بالنسبة لينا أفضل حاجة في الدنيا".