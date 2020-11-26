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الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استمرار تراجع إصابات ووفيات كورونا في فرنسا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:45 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
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سجلت فرنسا 13563 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس نزولا من 16282 حالة أمس الأربعاء، و21150 قبل أسبوع، مما يشير إلى استمرار تباطؤ انتشار الفيروس في الأسبوع الرابع من العزل العام بأنحاء البلاد.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا 2.18 مليون.

وأوضحت السلطات أنها سجلت اليوم 339 وفاة جديدة بالفيروس في المستشفيات، انخفاضا من 381 أمس.

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