ختام دورة الإسعافات الأولية ومواجهة الكوارث لطلاب جامعة المنوفية (صور)

اختتمت اليوم فعاليات الدورة الأولى للإسعافات الأولية ومواجهة الكوارث لطلاب جامعة المنوفية التي نظمتها إدارة إعداد القادة بالجامعة بالتعاون مع كلية التمريض.وشارك في الدورة 75 طالب وطالبة من طلاب كليات الجامعة المختلفة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد بين المشاركين، وقد تلقوا تدريبات مكثفة بكلية التمريض على إجراء الإسعافات الأولية في حالات الحوادث والكوارث ومنها حالات النزيف ونزيف العنف والكسور والحروق الاختناق استنشاق الغازات السامة.وسلمت الدكتورة نرمين عيد وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب، ومحمد أبو الغار مدير إدارة إعداد القادة بالإدارة العامة لرعاية الشباب في ختام الدورة الشهادات للمشاركين.