الشرطة الألمانية تستعد بشكل مكثف لمؤتمر حزب البديل

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الخميس، عن الاستعداد بشكل مكثف لمؤتمر حزب البديل من أجل ألمانيا بعد غد السبت في مدينة كالكار غربي البلاد.وأوضحت الشرطة أنها ستكلف مئات الأفراد بمتابعة الموقف على مدار الساعة؛ نظرا لتزامن إقامة فعاليتين مضادتين، إحداهما بالتزامن مع إقامة مؤتمر الحزب اليميني الشعبوي.وذكرت الشرطة أنه سيتم تنظيم مظاهرة بعد ظهر غد الجمعة، ومسيرة بعد غد، مناوئتين لمؤتمر الحزب.وتوقعت الشرطة أن تسير الأمور بشكل سلمي، وأبدت في الوقت نفسه استعدادها لكل المواقف، وأعلنت اعتزامها دعم مدينة كالكار التي ستراقب الالتزام بقيود كورونا المعمول بها في ولاية شمال الراين ويستفاليا (التي تقع بها المدينة).من جانبه، قال متحدث باسم سلطات المدينة إنه يجب الالتزام بمسافة التباعد وارتداء الكمامة.ويعقد حزب البديل مؤتمره الاتحادي يومي السبت والأحد المقبلين، وسيدور المؤتمر بالدرجة الأولى حول السياسة الاجتماعية وإعادة انتخاب اثنين من أعضاء مجلس القيادة التنفيذية للحزب.وسيعقد الحزب مؤتمره في ساحة محطة طاقة سابقة بها قاعات عرض فسيحة تسع لعدة آلاف من الزائرين.وسيتم تنظيم المظاهرة المناوئة للمؤتمر بمشاركة نحو 1000 شخص قبالة مكان المؤتمر.