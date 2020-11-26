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لايف ستايل

بعد هيستيريا هانى شاكر وأحمد سعد.. خبيرة إتيكيت توضح قواعد الضحك

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:46 م
هانى شاكر وأحمد سعد
هانى شاكر وأحمد سعد
سارة ساويرس
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تداول نشطاء التواصل الاجتماعى، فيديو للنجمين هانى شاكر وأحمد سعد" خلال لقائهما مع برنامج mbc trending، بمناسبة تسجيل أغنيتهما الجديدة "يا بخته"، من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان أحمد سعد، حيث أصاب الثنائي نوبة من الضحك الهيستيري لم تتوقف طوال فترة اللقاء القصير.

وعلق هاني شاكر بأنه سعيد بالتعاون مع أحمد سعد، واصفا إياه: "دمه زي العسل، كل ما ألاقي نفسي مضايق، اقوله تعالى يا أحمد، على طول بيضحك، وفي تفاؤل في صوته وكلامه"، فيما رد أحمد سعد: "دا كان حلم حياتي إني أغني معاه، وقولتله ما تاخدني معاك الوطن العربي"، ليستمر الثنائي فى الضحك الهيستيري بلا هدف مما أثارا حالة من الكوميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتحدث اليوم لـ"الدستور"، خبيرة الإتيكيت، دكتورة شريهان الدسوقي، حول إتيكيت الضحك وقواعده وأخطاء عليك عدم الوقوع بها وقت الضحك.

ـ بعيد عن التكلف
تكمن أهمية الابتسامة في كسب قلوب الآخرين ولكن عليك أن تكن معتدلا، فيجب أن تكون الضحكات بعيدة عن التكلف، فالضحك البارد أو المتصنع والمتكلف يكون لا سحر له ولا يدخل القلوب.

ـ لا للمبالغة
ابتعد عن المبالغة والابتذال والضحك الهيستيرى، فهو يجعل الناس تنفر منك، كما أن لكل مقام مقال ليس كل الاماكن يسمح بالضحك العالي بها، والهيستيري، خاصة فى اللقاءات التليفزيونية والرسمية.

ـ لا تهتز عند الضحك
يخبرنا الإتيكيت أنه لا يجب أن تجعل أجزاء جسمك تهتز أثناء الضحك بل الأفضل أن يظل الجسم ثابتا لتخرج الضحكة ثابتة ومتزنة كى لا يفسر الناس
أن ضحكتك تخفى وراءها عقدا نفسية.

ـ لا للضحك الجانبي
عليك أن تبتعد عن الضحك بينك وبين نفسك أو مع صديق حينما تكون فى صحبة الآخرين فقد يخيل إليهم أنك تستهزئي بهم أو على حديثهم وبالتالى احرص على أن يكون ضحكك معهم، وليس جانبيا.

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