تزويد مستشفيات جامعة المنوفية بجهاز تصوير الثدي الرقمي «ماموجرام»

زودت المستشفى الجامعي بالمنوفية، قسم الأشعة التشخيصية بجهاز تصوير الثدي الرقمي "ماموجرام" Digital Mammography حديثًا، وفقًا لأحدث التقنيات العالمية بتكلفة قدرها ثلاثة ملايين جنيهات، بهدف تطوير الأجهزة الطبية لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى المترددين على المستشفيات.وأكدت المستشفى الجامعي اليوم، أن الجهاز قادر على تصوير الثدي بدقة عالية والاكتشاف المبكر لسرطان الثدي سواء بالفحص التقليدي أو بالفحص ثلاثي الأبعاد.وتكمن أهمية فحص الماموجرام بقدرته على مساعدة الطبيب في الكشف عن الأورام السرطانيّة حتى الصغير منها، وعند الكشف المبكّر عن وجود هذه الأورام؛ تكون الخيارات العلاجية أكثر، وترتفع فرصة التخلّص من هذه الأورام في وقتٍ مبكّر قبل أن تُلحق الضرر بالجسم أو تنتقل إلى الثدي الآخر أو لأعضاء الجسم الأخرى، كذلك فإنّ لفحص الماموجرام القدرة على الكشف عن جميع أنواع سرطانات الثدي.