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الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان الأوروبي يضغط لفرض عقوبات على تركيا الشهر المقبل

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:49 م
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
وكالات
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حث البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على تركيا بعد أن زار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هذا الشهر، شمال قبرص الانفصالي الذي يهيمن عليه القبارصة الأتراك.

ووافق البرلمان الأوروبي، بتأييد 631 صوتا مقابل معارضة ثلاثة وامتناع 59 عن التصويت، على قرار غير ملزم يدعم طلب قبرص العضو في الاتحاد، الذي يحث قادة التكتل على "اتخاذ إجراء وفرض عقوبات صارمة ردا على أفعال تركيا غير القانونية".

ومن المرجح أن يعزز هذا القرار الدعم لمساعي فرنسا لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على تركيا الشهر المقبل، تنفيذا لتهديد من التكتل في أكتوبر بسبب نزاع أنقرة مع اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد، على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط.

ووصف قرار البرلمان أنشطة التنقيب التي تقوم بها تركيا عن الغاز في شرق البحر المتوسط بأنها "غير قانونية".. وترفض أنقرة ذلك.

فيما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في جلسة للبرلمان هذا الأسبوع: "تركيا تعلم ما ينبغي أن تفعله.. المواجهة أو التعاون، الأمر يرجع لهم".

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