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الكرازة

لماذا تسمح الكنيسة بأكل الأسماك في فترة صوم الميلاد المجيد؟

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:59 م
الأسماك في فترة صوم
الأسماك في فترة صوم الميلاد المجيد
جرجس صفوت
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تسمح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للأقباط بتناول المأكولات البحرية، خصوصا الأسماك، في فترة صوم الميلاد المجيد.

وقال الشماس يعقوب أسكرن، الخادم بمركز تسليم تاريخ الألحان والطقوس، إن هذا الصوم له طقسه الجميل وألحانه الرائعة والتسابيح والمدائح البديعة فى شهر كيهك، وهو صوم من الدرجة الثانية، أى يؤكل فيه السمك ما عدا يومى الأربعاء والجمعة.

وفي السياق ذاته، قال دير القديسة دميانة للراهبات القبطيات الأرثوذكس، في تصريحات لمركزه الإعلامي: "سمحت الكنيسة بأكل السمك في أصوام الدرجة الثانية فقط، أما عن سبب اختيار السمك دون بقية اللحوم فجاء لأن كلمة سمكة باليوناني (اخسوس) وهي تجميع حروف (ايسوس بخرستوس ثيؤس ايوس سوتير) وتعني يسوع المسيح ابن الله المخلص.. وكانت السمكة علامة للمسيحيين ليعرفوا بعضهم في القرون الأولى، وما زالت علامة مجلس كنائس الشرق الأوسط حتى الآن، ونرى كثيرا من الصور للسيد المسيح وبها سمكة".

وأضاف الدير: "السمك أطهر جميع الحيوانات لأن معظمه يتكاثر ذاتيا دون تزاوج، كما أن السيد المسيح له مواقف عديدة مع السمك في المعجزات، مثل معجزة صيد السمك مع بطرس وإشباع الجموع، كما أن السيد المسيح نفسه ذكر عنه أنه أكل سمك مرات عديدة ولم يذكر عنه أنه أكل لحوما أخرى، إضافة إلى أن السمك يعتبر من أقل أنواع اللحوم إثارة للشهوات بسبب أن لحمه خفيف جدا، لأن الغرض من الصوم عن اللحوم عدم إثارة الشهوات التي تسببها اللحوم الحيوانية".

و بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، آمس الأربعاء، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.

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