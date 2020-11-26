قرينة الرئيس تكشف عن أكلته المفضلة

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها ارتبطت به لفترة قبل الخطوبة وكانت أسرتهما مرحبة بهذه الخطبة.





وأضافت خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنهما ارتبطا بعد أنهت دراستها بكلية التجارة جامعة عين شمس، وبعد زواجهما بأيام قليلة عاد الرئيس للعمل.





وتابعت: "الرئيس بيحب شغله ويحب الدخول في كل التفاصيل والمتابعة والتواصل ويحب معرفة كل تفاصيل أي مكان يتواجد فيه".





وأشارت إلى أن الرئيس كان يحب أن يدعو الزوار على الغداء أو العشاء، مؤكدة أن الأكلات المفضلة لها هي طواجن البامية وكل الأكلات المصرية.





وأوضحت أن الأكلة المفضلة للرئيس السيسي هي كل أنواع الخضار، مشيرة إلى أنه هو وأولاده تقليدين والأكلات الحديثة لا يفضلونها كثيرًا، كما أنه يفضل السلطة ولا بد أن تشتمل على كل أنواع الخضراوات، وعن الحلو فهو الكنافة والبسبوسة والحلويات الشرقية بشكل عام.