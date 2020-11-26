انتصار السيسي: «والدة الرئيس سيدة حكيمة جدا.. وهذه نصيحتها لي»

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن والدة الرئيس كانت سيدة حكيمة جدا، موضحة أنها كانت تسدي لهم نصائح في بيت العائلة التي كانت تقطن بها معهم، بينها أن تحتفظ كل زوجة بأسرار زوجها، وتختار ما تتحدث فيه.





وأضافت خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس، في لقاء خاص عبر فضائية dmc، أنها عند زواجها، قالت لها والدتها: "أنا مش عايزة أقول لك على حاجة معينة، أنا عارفة إنتي متربية صح طبيعتك ستتآلف مع أي طبيعة في الدنيا، مش هنصحك في حاجة لأن طبيعتهم زينا الكلام"، موضحة أن حديث والدتها معها منحها ثقة كبيرة بالنفس قبل الزواج.