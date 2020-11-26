«صحة الأقصر» تنظم قافلة طيبة بالطود الأسبوع المقبل
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:32 م
هدى الأميرطباعة
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالاقصر، عن تنظيم قافلة طبية شاملة لجميع التخصصات بقرية نجع الوحدة بمركز الطود جنوب الأقصر، يومي السبت والأحد الموافق ٢٨ و٢٩ نوفمبر الجاري.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستمرار اعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.
وأفاد الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض في تخصصات العظام والجلدية والباطنة والجراحة والأنف والأذن والأطفال والنساء والأسنان على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستمرار اعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.
وأفاد الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض في تخصصات العظام والجلدية والباطنة والجراحة والأنف والأذن والأطفال والنساء والأسنان على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.