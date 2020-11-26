«صحة الأقصر» تنظم قافلة طيبة بالطود الأسبوع المقبل

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالاقصر، عن تنظيم قافلة طبية شاملة لجميع التخصصات بقرية نجع الوحدة بمركز الطود جنوب الأقصر، يومي السبت والأحد الموافق ٢٨ و٢٩ نوفمبر الجاري.يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتوره هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستمرار اعمال القوافل الطبية بكافة مراكز ومدن المحافظة.وأفاد الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض في تخصصات العظام والجلدية والباطنة والجراحة والأنف والأذن والأطفال والنساء والأسنان على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير اللازمة من قبل الأخصائيين.