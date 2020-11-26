ضبط سلع فاسدة في الأقصر
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:47 م
هدى الأميرطباعة
شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، أسفرت عن ضبط 107 كيلوجرامات من المجمدات واللحوم واللحوم المصنعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تم ضبط 650 كيلوجرام مش وخلطة جبن منتهية الصلاحية، لدى صاحب مصنع ومعمل للألبان، وتحرر عن ذلك محضر رقم 12600، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.
كما تم ضبط مخزن سلع غذائية بقرية المدامود التابعة لمركز الزينية، بداخله طن و10 كيلوجرامات من مختلف أنواع البسكويت والشيكولاتة واللبان منتهية الصلاحية.. وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر رقم 853 جنح مركز شرطة طيبة.
جاءت الحملة في إطار توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار ومخازن ومحلات المواد الغذائية، والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية.
كما تم ضبط 650 كيلوجرام مش وخلطة جبن منتهية الصلاحية، لدى صاحب مصنع ومعمل للألبان، وتحرر عن ذلك محضر رقم 12600، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.
كما تم ضبط مخزن سلع غذائية بقرية المدامود التابعة لمركز الزينية، بداخله طن و10 كيلوجرامات من مختلف أنواع البسكويت والشيكولاتة واللبان منتهية الصلاحية.. وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر رقم 853 جنح مركز شرطة طيبة.
جاءت الحملة في إطار توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار ومخازن ومحلات المواد الغذائية، والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية.