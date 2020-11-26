ضبط سلع فاسدة في الأقصر

شنت مديرية التموين بمحافظة الأقصر حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، أسفرت عن ضبط 107 كيلوجرامات من المجمدات واللحوم واللحوم المصنعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.كما تم ضبط 650 كيلوجرام مش وخلطة جبن منتهية الصلاحية، لدى صاحب مصنع ومعمل للألبان، وتحرر عن ذلك محضر رقم 12600، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.كما تم ضبط مخزن سلع غذائية بقرية المدامود التابعة لمركز الزينية، بداخله طن و10 كيلوجرامات من مختلف أنواع البسكويت والشيكولاتة واللبان منتهية الصلاحية.. وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر رقم 853 جنح مركز شرطة طيبة.جاءت الحملة في إطار توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار ومخازن ومحلات المواد الغذائية، والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية.