حرم الرئيس السيسي تكشف عن نصيحة والدتها عند الزواج

كشفت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن نصيحة والدتها عند زواجها، قائلة: "والدتى قالت لى أنا مش عاوزه أقولك على حاجة عشان عارفة إن أنت متربية صح وطبيعتك هتتآلف مع أى طبيعة فى الدنيا، وأنت داخلة على أسرة أصلا أسرتنا كلنا، ومش هتبقى محتاجة أنصحك فى حاجة، لأن طبيعتهم زينا ومش هتلاقى غربة فى أى تصرف".وأضافت حرم الرئيس السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC": "الكلام دا إدانى ثقة فى نفسى، ونجحنا كأسرة واحدة، وكانت أمنية حياتنا إننا نبقى دايما مع بعض".بدأ، منذ قليل، اللقاء الذى تستضيف فيه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، سيدة مصر الأولى، السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى لقاء خاص واستثنائى يترقبه ملايين المصريين عبر شاشة DMC.