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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4178 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:41 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
أ.ش.أ
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 4 آلاف و178 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 340 ألفا و684 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 3 ملايين و535 ألفا و246 حالة، منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 80 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5619 حالة، كما جرى تسجيل 5 آلاف و312 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 289 ألفا و808 حالات.

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