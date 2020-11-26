وفاة شيخ الأغنية المغربية محمود الإدريسي متأثرًا بمضاعفات كورونا

توفى الفنان المغربي محمود الإدريسي، المعروف بشيخ الأغنية المغربية، الخميس، متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).وفارق محمود الإدريسي الحياة عن عمر يناهز 72 سنة، بعد دخول العناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء.ويعتبر الفنان محمود الإدريسي، المولود سنة 1948 بمدينة الرباط، أحد أشهر رموز الأغنية المغربية.وأثرى الفقيد المكتبة الفنية المغربية، طوال مسيرته الفنية التي انطلقت سنة 1964، بأغان رائعة من بينها "ساعة سعيدة"، و"اصبر يا قلبي"، و"محال ينساك البال" و"عيشي يا بلادي"، وغيرها من الأعمال.