«الهجرة» تناشد أبناءنا بأمريكا للانضمام لمعسكر «اتكلم مصري»

ناشدت وزارة الهجرة أبناءنا في الولايات المتحدة الأمريكية من الفئة العمرية (٦-١٤سنة) بصحبة أولياء أمورهم- إلى الانضمام لمعسكر "اتكلم مصري" الذي سينعقد على مدار يومين (السبت والأحد القادمين 28 - 29 نوفمبر) من الساعة 5 مساءً حتى 9 مساءً بتوقيت القاهرة وذلك عبر تطبيق "زووم"وناشدت الهجرة في بيان لها لكل من يرغب في الاشتراك سارع بالتسجيل في النموذج المتاح على الرابط التالي https:wellspringegypt.comregisterوكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن عن رعايته لمبادرة اتكلم مصري لتكون من أحد المبادرات القومية والتي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.