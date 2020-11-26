فصل طلاب بجامعة سوهاج لمخالفتهم إجراءات كورونا

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اتخاذ الإجراءات القانونية بالفصل المؤقت والتحويل لمجلس تأديب تجاه طلاب مقيدين بثلاث كليات بالجامعة؛ لإصرارهم على عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد، جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الثاني بأعضاء اللجنة العليا للأزمة.وأكد «عزيز» أن اللجنة العليا لأزمة كورونا ستطبق كافة الإجراءات القانونية بكل حسم حيال المخالفين للتعليمات الاحترازية، موضحًا أن الطلاب المفصولين بكليات العلوم والتربية الرياضية والتكنولوجيا والتعليم، أصروا على مخالفة تعليمات وإجراءات اللجنة بشكل عمدي، فتم تطبيق القانون بحقهم، مناشدا جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس التعاون مع أعضاء اللجنة والالتزام بكل الإجراءات التي تقرها من أجل تحقيق السلامة للجميع.